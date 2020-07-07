Наряд ДПС отловил пьяного угонщика без прав в петрозаводске

Злоумышленник воспользовался опрометчивостью 22-летнего петрозаводчанина. Молодой человек на несколько минут отлучился от своей машины, в которой оставил ключи, а двери не запер. Когда он вернулся, машины и след простыл. Поисками угонщика занялась полиция.

Наряд ДПС остановил подозреваемого угонщика за рулем разыскиваемой машины через полчаса в другом микрорайоне Петрозаводска. За рулем находился 24-летний молодой человек. По данным полиции, подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения, также у него отсутствовали права на управление транспортным средством. По признакам угона было возбуждено уголовное дело.

Кроме того по факту нарушений ПДД в отношении задержанного было составлено пять административных материалов. Суд назначил ему административный арест на 10 суток.