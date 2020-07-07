В ГИБДД рассказали о пострадавшей в аварии на Октябрьском проспекте

Сегодня в Госавтоинспекции рассказали подробности аварии на Октябрьском проспекте. Напомним, на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Московской столкнулись «Рено Логан» и «Лада». ДТП попало в объективы камер видеонаблюдения.

По сообщению дорожной полиции, 43-летняя женщина за рулем «Рено Логан» при выполнении левого поворота с Октябрьского проспекта на Московскую не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем ВАЗ.

В аварии пострадала 47-летняя пассажирка автомобиля «Рено». Ей оказали медицинскую помощь.