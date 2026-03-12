Налоговая в Карелии попала под оптимизацию

В нескольких городах Карелии закроют подразделения налоговой. Под оптимизацию попала налоговая в Кондопоге и Сегеже.

«С 1 апреля 2026 года в рамках проведения организационно-штатных мероприятий и оптимизации численности сотрудников в УФНС России по республике Карелия прекращается деятельность обособленных подразделений в Кондопоге и Сегеже»,

- такое оповещение от налоговой опубликовали в паблике Питкярантского округа.

Граждан заверяют, что большинство услуг налоговой службы доступны в отделениях МФЦ и в электронных сервисах ФНС.

Напомним, в Петрозаводске в ноябре 2024 года на улице Чапаева было открыто семиэтажное здание налоговой.