12 марта 2026, 14:33
Налоговая в Карелии попала под оптимизацию
С 1 апреля в двух городах республики прекратят работу пункты налоговой
фото «Петрозаводск говорит»
В нескольких городах Карелии закроют подразделения налоговой. Под оптимизацию попала налоговая в Кондопоге и Сегеже.
«С 1 апреля 2026 года в рамках проведения организационно-штатных мероприятий и оптимизации численности сотрудников в УФНС России по республике Карелия прекращается деятельность обособленных подразделений в Кондопоге и Сегеже»,
- такое оповещение от налоговой опубликовали в паблике Питкярантского округа.
Граждан заверяют, что большинство услуг налоговой службы доступны в отделениях МФЦ и в электронных сервисах ФНС.
Напомним, в Петрозаводске в ноябре 2024 года на улице Чапаева было открыто семиэтажное здание налоговой.