12 ноября 2025, 10:36
Награжденный медалями житель Карелии погиб на СВО
В Кеми простятся с 27-летним военнослужащим Виталием Горных
Фото: администрация Кемского района
В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Виталий Горных. Ему было 27 лет. О гибели земляка сообщает паблик администрации Кемского района.
Виталий Горных был награжден медалью Суворова, медалью за храбрость II степени, медалью за отвагу.
Церемония прощания с погибшим военнослужащим пройдет 14 ноября в траурном зале в Кеми.
