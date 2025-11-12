Награжденный медалями житель Карелии погиб на СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Виталий Горных. Ему было 27 лет. О гибели земляка сообщает паблик администрации Кемского района.

Виталий Горных был награжден медалью Суворова, медалью за храбрость II степени, медалью за отвагу.

Церемония прощания с погибшим военнослужащим пройдет 14 ноября в траурном зале в Кеми.

Ранее сообщалось о том, что на СВО погиб житель Питкяранты Игорь Прошутин.