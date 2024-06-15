15 июня 2024, 21:17
На «Воздух Карелии» приехал Дед Мороз из Царского Села
Клавишник одной из музыкальных групп нарядился в костюм зимнего волшебника
На вотчину карельского Деда Мороза Талвиукко клавишник группы «Форт» приехал в костюме, но не просто, а именно в костюме самого Деда Мороза.
Зрители юмор оценили, и встретили коллектив бурными аплодисментами.
Фестиваль «Воздух Карелии» (6+) и в этом году собрал множество участников и зрителей из разных городов и регионов России.
Разнообразие музыкальных жанров и исполнителей вызывает у гостей настолько яркие эмоции, что несколько человек уже пожаловались на сорванный от драйва фестиваля голос. // фото «Петрозаводск говорит»