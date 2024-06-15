На фестиваль «Воздух Карелии» приехали целыми семьями с колясками

Музыкальный фестиваль «Воздух в Карелии» (6+) в самом разгаре.

В этом году на территории вотчины Талвиукко много детских площадок, фестиваль проходит под знаком Года семьи. Среди волонтеров тоже есть дети, они помогают взрослым добровольцам.

Найти занятия можно на любой вкус: выйти на ристалище, прокатиться на карусели, сыграть в шашки и шахматы, сделать грим, петь, танцевать и многое другое. Также действует выставка рисунков «Мой папа – герой!» (0+).

Многие любители русского рока приехали семьями, с колясками.

Веселье продолжается, впереди еще третий день музыкального приключения.

Продюсер фестиваля Максим Мазуровский подарил активным ученикам школ билеты на «Воздух Карелии». Он особо отметил 55-ю и 10-ю школу имени А.С.Пушкина, а также Чалнинскую школу. // фото «Петрозаводск говорит»