Фестиваль «Воздух Карелии» (6+) откроется в пятницу 14 июня

Всего два дня осталось до старта фестиваля «Воздух Карелии», который меломаны ждали целый год. Начало концертной программы в пятницу 14 июня в 17:00, открытие входа с 15:30. Планируя посещение фестиваля, обязательно предусмотрите время на возможные пробки на подъездах и досмотр - они займут некоторое время, предупреждают организаторы.

На фестиваль, который будет проходить в вотчине Талвиукко, можно будет добраться и на рейсовых автобусах ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис». Они будут отправляться от автовокзала Петрозаводска и выполнять рейсы в направлении п. Чална. Стоимость билета составит 130 руб, сообщил сегодня Карелавтотранс.

Расписание автобусов, которые будут выполнять дополнительную остановку в районе входа на территорию фестиваля, будет опубликовано дополнительно.

Остановки у входа на площадку фестиваля будут выполняться как в прямом, так и в обратном направлениях. // Фото: Воздух Карелии.