Пушкинский праздник отметили в карельском поселке Ляскеля

8 июня в поселке Ляскеля Питкярантского района день выдался очень насыщенным. Праздновали сразу три события: день рождения А.С. Пушкина, День Республики и открытие выставки «История Ляскеля в лицах». Состоялись два концерта: «Пусть в каждом сердце Пушкин отзовется» с участием детского образцового коллектива театра-балета «Радуга» Питкяранты и праздничная дискотека-концерт группы «ДНК-Медиа» при поддержке медиахолдинга «Ника» и его руководителя Андрея Мазуровского.

Особое внимание гостей праздника привлекла выставка фотографий выдающихся местных жителей, внесших большой вклад в развитие поселка и всей Карелии. Этот ляскельский проект стал частью большого республиканского проекта «Точки притяжения Карелии», реализованного Карельским Фондом общественной дипломатии.

На церемонии открытия присутствовали глава Совета Питкярантского муниципального округа Татьяна Макарова и депутат Наталья Попова, исполнительный директор Фонда развития Общественной дипломатии Наталья Лаврушина, руководитель органа местного самоуправления Светлана Мошнина.

Главный идейный вдохновитель, организатор открытия выставки и Пушкинского праздника в Ляскеля - Марина Михайловна Шашкова, директор местного Дома культуры. Присутствовали школьники и преподаватели Ляскельской средней школы, ученики, которые работали над проектами – на основе их работ возникла Галерея почета. Руководил ребятами Николай Николаевич Клещев, учитель истории Ляскельской школы. Благодаря этим людям поселок живет насыщенной культурной жизнью, сохраняются традиции поселка.

Главными гостями открытия стали родственники тех, о ком рассказано на стендах. Проделана очень нужная для будущих поколений работа: увековечена память о людях, которые всю жизнь посвятили своей малой родине, любимой Карелии. И очень важно, что дети и внуки этих достойных людей смогли увидеть, что славные дела их предков не забыты, что их помнят и чтут.

В Галерее представлены:

- История бумажной фабрики - через судьбу Баркалова Алексея Владимировича;

- История заботы о людях - через судьбу Гладковой Александры Матвеевны;

- История служения детям - через судьбу Колачева Владимира Рафаиловича;

- История правопорядка - через судьбу Сорокина Владимира Алексеевича;

- История семьи - через судьбу Анисимова Ивана Анисимовича, главы дружной большой семьи Анисимовых;

- История сельского хозяйства - через известных директоров совхоза «Харлу» Грибова Григория Андреевича и Непомилуева Анатолия Федоровича.

Такие мероприятия в Ляскеля проходят всегда тепло, дружно, в особой атмосфере заботы о будущих поколениях, ведь им дальше сохранять и преумножать достижения людей, чьи фотографии теперь украшают парк. А еще в поселке живут очень ответственные, целеустремленные люди, болеющие душой за свой поселок, которые сохраняют славные достижения своих предков, приучают детей гордиться своей малой родиной, любить ее.

Было бы неплохо, чтобы наше карельское правительство обращало больше внимания на такие мероприятия и поддерживало их. Ведь приучая детей чтить своих предков, любить историю и читать классику, мы закладываем фундамент для будущего развития регионов, а значит, процветания всей страны. // Фото: Елена Тимошкина, группа "Ляскеля Краеведы" в ВК.