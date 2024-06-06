Продюсер фестиваля «Воздух Карелии» подарил билеты школьникам

Продюсер фестиваля «Воздух Карелии» (6+) Максим Мазуровский подарил пригласительные билеты на фестиваль активистам всех школ Петрозаводска. Он особо отметил 55-ю и 10-ю школу имени А.С.Пушкина, а также Чалнинскую школу.

«Пусть дети узнают, что такое «лучшие выходные карельского лета» в Год семьи»,

- сказал продюсер.

По пригласительным для школьников пройти на фестиваль может только школьник. Они действуют как абонементы на три дня, но ограничены по времени, указанном билетах: в пятницу вход до 18:00, на выходных - до 14:00. Позднее пройти по ним будет нельзя. Дети до 14 лет проходят на фестиваль только в сопровождении взрослых.

14-16 июня под Петрозаводском на вотчине карельского Деда Мороза Талвиукко состоится долгожданный для всех любителей хорошей музыки и отдыха фестиваль «Воздух Карелии». В этом году он становится полноценным семейным фестивалем: увеличилось количество площадок и интерактивов для детей, особое внимание организаторы уделяют комфортабельному и безопасному пребыванию гостей на свежем воздухе. // Видео: Максим Мазуровский.