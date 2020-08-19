Мясников отреагировал на сообщения о карантине из-за коронавируса

Популярный теледоктор Александр Мясников отреагировал на слухи о скором карантине в России. По мнению врача, нового карантина не будет.

Мясников сообщил, что регулярно слышит от разных людей из разных городов страны о «полном закрытии всего с 20 сентября». Врач сообщил, что на фоне этих слухов ему даже отказали в выступлении в одном из городов, пишет «Лента.ру».

В «Телеграм-канале» он написал относительно слухов о карантине, что «это никому не нужно и просто может повлечь за собой катастрофические последствия и что пойти на это можно лишь в абсолютно форс-мажорных обстоятельствах». Врач считает, что в эпидемиологическом смысле такого форс-мажора быть не может.

Напомним, Карелию также наводнили подобные слухи о введении нового карантина в сентябре, в соцсети также появился документ одного из крупных гипермаркетов Петрозаводска с просьбой к сотрудникам мобилизоваться в связи с возможным закрытием магазина из-за предстоящего карантина. Вполне вероятно, что это просто маркетинговый ход. В Минздраве республики 13 августа заявляли, что не располагают какой-либо информацией о планах главы республики о введении нового карантина. Аналогичный ответ давали и в пресс-службе правительства.



Между тем глава республики не исключил возможности возвращения в Карелии строгих карантинных мер. Об этом губернатор сообщил 18 августа на заседании правительства Карелии.