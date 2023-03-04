04 марта 2023, 15:58
Мужчину со шрамами разыскивают в Петрозаводске
Михаил Клюкин не выходит на связь с близкими с 18 февраля
Поисковики из отряда «Длинный берег» просят бдительных петрозаводчан помочь установить местонахождение 34-летнего Михаила Владиславовича Клюкина из Кеми.
Мужчина в последнее время жил в Петрозаводске на Онежской флотилии. Но с 18 февраля он перестал выходить на связь.
Из отличительных примет – шрамы на животе и руках.
Поисковики просят сообщать сведения о разыскиваемом мужчине по телефонам: 112 или 8-921-626-42-81.