В Карелии джиперы уничтожили мох, прокуратура добилась наказания

В Суоярвском районе лесники обнаружили печальную картину. Территория возле одного из лесных озер оказалась уничтожена. Под колесами внедорожников пострадала лесная подстилка, мох. Находка была сделана в 2022 году. Природоохранная прокуратура установила, что лесные ресурсы были повреждены как раз в том месте, где проходил фестиваль «Ладога Трофи».

«Летом 2022 года по маршруту, проходящему по территории лесного фонда четырех районов республики, состоялись соревнования внедорожников в рамках фестиваля «Ладога Трофи». Маршрут следования участников фестиваля проходил в месте, где впоследствии были зафиксированы выявленные нарушения»,

- говорится в комментарии прокуратуры.

В отношении организаторов фестиваля было возбуждено административное дело. В карельском Минприроды признали организатора виновным и назначило ему штраф. Впоследствии организатор обжаловал решение, но в январе 2023 года суд в Суоярви оставил постановление министерства без изменений.

Также природоохранная прокуратура обратилась в суд в Санкт-Петербурге с иском о возмещении причиненного природе Карелии ущерба в размере более 3,5 млн рублей. Дело еще рассматривается. // фото unsplash.com