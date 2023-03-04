Мужчина сгорел в «Ладе», следователи возбудили уголовное дело

Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, 1978 года рождения, в автомобиле ВАЗ-21150.

Трагедия произошла накануне вечером на улице Мира в Надвоицах. Очевидцы запечатлели на видео, как пожарные тушат охваченный пламенем автомобиль.

СК по Карелии возбудил уголовное дело после гибели водителя по признакам причинения смерти по неосторожности.

Следователи осмотрели место ЧП, устанавливают обстоятельства случившегося. Назначены экспертизы. // фото пресс-служба регионального СУСК