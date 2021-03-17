Мужчина случайно обнаружил, что сорвал крупный джекпот

Житель США сорвал джекпот в онлайн-лотерее, а обнаружил это, только когда решил научить друга пользоваться этим сервисом. Историю приводит «Лента.ру» со ссылкой на издание M Live.

58-летний мужчина, который решил остаться неизвестным, рассказал, что не понял, что происходит, когда вошел в свой аккаунт на сайте лотереи. Баланс на его счете был невероятным. Выяснилось, что ранее он выиграл 550 тысяч долларов (40 миллионов рублей).

Американец приобрел билет онлайн к розыгрышу 9 января. Все указанные в его билете числа совпали с результатами розыгрыша. Недавно он приехал в штаб-квартиру лотереи, чтобы забрать свой приз.

Победитель рассказал, что планирует инвестировать полученные деньги. «Выиграть такой приз - это фантастика! Это будет хорошая финансовая подушка для выхода на пенсию», - отметил он. Фото forpostsevastopol.ru