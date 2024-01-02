Мужчина сгорел в грузовике на парковке в Сегеже

Обстоятельства гибели мужчины на парковке рядом с торговым центром в Сегеже устанавливают следователи.

Пожар вспыхнул 1 января. Горел грузовик «Скания» с полуприцепом. Пожарные справились с огнем, в салоне было найдено тело погибшего мужчины.

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии, назначены экспертизы, устанавливается личность погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. // фото паблик «Сегежа слушает/ Online»