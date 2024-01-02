02 января 2024, 10:49
Мужчину спасли на пожаре в Карелии, но он умер в больнице
Следователи устанавливают обстоятельства трагедии, произошедшей в последний день 2023 года
В квартире на улице Строителей в Надвоицах ликвидировали возгорание. Инцидент случился 31 декабря.
Из сгоревшей квартиры был госпитализирован мужчина. Он находился в крайне тяжелом состоянии, спустя время он скончался.
Следователи организовали доследственную проверку. Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются. Также предстоит установить причину пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. // фото пресс-службы СУ СК по РК