Мужчину спасли на пожаре в Карелии, но он умер в больнице

В квартире на улице Строителей в Надвоицах ликвидировали возгорание. Инцидент случился 31 декабря.

Из сгоревшей квартиры был госпитализирован мужчина. Он находился в крайне тяжелом состоянии, спустя время он скончался.

Следователи организовали доследственную проверку. Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются. Также предстоит установить причину пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. // фото пресс-службы СУ СК по РК