Гибель людей в Карелии стала поводом для возбуждения уголовного дела

В первый день нового года в Сортавале в доме на Локомотивной случился пожар.

В квартире нашли тела двух погибших – мужчины, 1978 года рождения, и женщины, 1989 года рождения. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей. Дело завели по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», сообщили сегодня в пресс-службе СУ СК по РК.

Назначены экспертизы, в том числе пожарно-техническая для определения причины возгорания. Свидетелей допрашивают. Обстоятельства гибели людей устанавливаются. // фото VK-паблик «38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала»