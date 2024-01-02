02 января 2024, 09:05
Тела двух погибших обнаружили в квартире в Карелии
Новый год в республике начался с трагедии: в заполненной дымом квартире нашли погибших
Трагедия произошла в первый день нового года в Сортавале.
В доме №17 на Локомотивной улице возник пожар. Спасателям сигнал поступил 1 января в 16:29. Вся квартира была заполнена дымом. Внутри пожарные нашли погибших – мужчину и женщину.
По предварительным выводам, они могли отравиться продуктами горения. Причину пожара предстоит установить. // фото VK-паблик «38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала»