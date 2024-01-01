01 января 2024, 13:17
Вечернее ДТП на перекрестке в Петрозаводске
Пешеходный переход стал местом аварии
«Новогоднее» ДТП случилось вчера вечером на перекрестке Попова-Сыктывкарская, сообщает паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
На опубликованном видео ясны подробности дорожного происшествия. Один автомобиль, как положено, остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить переходившего дорогу мужчину с собакой. В это время второй автомобиль въехал первому в корму.
Вроде обошлось без пострадавших. Но автовладельцы получили неприятный «новогодний подарок» в виде предстоящих кузовных работ.