Пудожане помогли полиции поймать предполагаемого вора

В декабре за два дня неизвестные совершили четыре кражи в Пудоже. Приметы одного из предполагаемых злоумышленников установила полиция. Информацию о нем передали работникам сферы услуг, торговых предприятий, кафе и службы такси.

В один из дней разыскиваемый показался на АЗС. Сотрудники его узнали и сообщили в полицию. В тот же день оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. В настоящее время уголовные дела расследуются пудожскими следователями.

В МВД по Карелии отметили, что благодаря помощи неравнодушных пудожан по горячим следам были раскрыты преступления. Полицейские вручили горожанам благодарственные письма, новогодние подарки и поблагодарили за помощь. // фото unsplash.com/ Max Fleiscmann