Легковой автомобиль задымился после жесткого столкновения с автобусом

На пересечении Первомайского проспекта и Ленинградской улицы в Петрозаводске столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль. Один из участников совершал левый поворот, другой двигался прямо. Удар был такой силы, что машину развернуло и из нее пошел густой дым.

Авария произошла в первый день нового года и попала в объектив городской камеры наблюдения. Ролик опубликовал паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

В комментариях предположили, что у водителя легкового автомобиля был ограничен обзор – боковые стекла были во льду. // фото скриншот