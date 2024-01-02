Три поселка в Карелии остались без электричества в мороз

Несколько поселков в Лахденпохском районе обесточены. Люди бьют тревогу и молят о помощи в соцсети.

В паблике «Наша Элисенваара» сегодня утром появилось сообщение об аварии в трех населенных пунктах - Элисенваара, Эстерло и Костомоярви. В поселках нет электричества, а на улице мороз под 28 градусов.

Также проблемы со светом возникли в еще одном поселке – Куркиеки. В сообщении паблика говорится, что по Элисенваарскому сельскому поселению это уже не первое отключение. // фото «Петрозаводск говорит»