Девушка выпала из окна девятого этажа в Карелии

Молодая девушка упала с высоты в Карелии. Она осталась жива, но получила тяжелые травмы.

Инцидент произошел 31 декабря. По словам министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, девушка 19 лет выпала из окна девятого этажа. Пострадавшая находится в реанимации, медики оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

Министр также рассказал об оказании медицинской помощи гражданам. С 31 декабря на 1 января «скорая» выезжала 240 раз. В БСМП обратились 89 человек, госпитализация потребовалась 36 пациентам. 53 пациента после обследования в приемном покое больницы получили медицинскую помощь и отпущены домой.

В травмпункт обратились 48 человек: 34 – днем 31 декабря, ночью на 1 января – 14 человек. Пятерых пациентов направили в стационар БСМП. Восемь пациентов обратились с травмами, полученными при падении на улице. // фото unsplash.com/ io&tech