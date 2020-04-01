Мошенники массово атаковали жителей Петрозаводска

Семь сообщений о дистанционных мошенничествах поступило в полицию Петрозаводска 31 марта. Совокупный ущерб потерпевших составил около полумиллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Так, 23-летний горожанин по объявлению в Интернете перевел деньги за несуществующий товар. 64-летняя женщина в соцсети передала данные своей карты подруге, не зная, что ее аккаунт взломали, и лишилась денег.

Пять обращений в полицию оказались идентичными. Люди рассказывали, что им звонил якобы представитель банка и сообщал, что с их счетами происходит что-то неладное. Далее собеседник убеждал потерпевших передать ему информацию банковских карт, и вскоре деньги со счетов пропадали.

В полиции напомнили горожанам, что сообщать парольную информацию кому-либо нельзя. Настоящие работники банков такие сведения никогда не спрашивают.