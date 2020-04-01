Двое пострадали в столкновении «Ситроена» и тягача на трассе «Кола»

Жесткое столкновение автомобиля «Ситроен» и тягача «Вольво» произошло днем 31 марта перед Пряжей на трассе «Кола». Транспортные средства двигались во встречных направлениях.

От удара легковой автомобиль отбросило в сторону и развернуло. По сообщению dtpptz.ru, в ДТП пострадали пассажир и водитель «Ситроена». Предположительно, водитель легкового автомобиля мог потерять контроль над управлением и выехать на встречную полосу. Обстоятельства ДТП еще устанавливаются.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео последствий дорожного происшествия.

Фото: dtpptz.ru, ОМВД России по Пряжинскому району