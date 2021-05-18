Молодые россияне рассказали о работе мечты

Аналитики в ходе исследования сервиса Зарплата.ру узнали о желанной работе российской молодежи. Участниками онлайн-опроса стали 2,2 тысячи выпускников в России.

Оказалось, что 15% молодых людей от 18 до 22 лет хотят устроиться на госслужбу. Второй по популярности стала профессия врача – 12%. Около 9% хотят стать IT-специалистами, 8% - педагогами, 6% - юристами, сообщает РИА Новости. Еще 16% мечтают стать предпринимателями. Непопулярными профессиями среди молодежи стали тракторист, следователь, сварщик, медсестра, актер и социальный работник. Определяющим критериям в выборе будущей профессии является высокий уровень дохода.

43% выпускников ссузов и вузов планируют работать по специальности, 36% не уверены, что у них получится работать по специальности, 9% не намерены связывать карьеру с полученной профессией. Еще 12% выпускников жалеют о своем выборе и не намерены развиваться в этой сфере.

Что касается желаемого дохода. То 51% выпускников сразу после окончания учебного заведения рассчитывают на доход не менее 40 тысяч рублей в месяц, 14% планируют получать не менее 60 тысяч рублей. 58% опрошенных хотели бы работать дистанционно. (фото russian.rt.com)