Молодые актеры «Творческой мастерской» везут в Мурманск «1/101»

В Мурманске пройдет первый международный театральный фестиваль «Арктическая сцена». 17 ноября на него отправятся молодые актеры театра рамы Карелии «Творческая мастерская». Молодежка представит публике драмеди «1/101» (12+).

Ранее выступление в Ярославле на РозовФесте принесло постановке победу в номинации «Лучший актерский ансамбль». После Мурманска карельские актеры повезут драмеди на театральный форум - фестиваль «Мост дружбы» в Йошкар-Олу.

Как сказано в описании спектакля на сайте ТМ, «1/101» поставлен по прозе Аси Петровой «Волки на парашютах». Жанр постановки заявлен авторами Александром Баркаром и Миррой Трубниковой как «рассказы о подростках, которые ни с кем не хотят говорить».

В лаконичном камерном пространстве, только слегка намекающем на лучшее, что может быть в детстве (море, юг, лето, свобода), придуманном художницей Миррой Трубниковой, одна за другой разыгрываются десятки историй в духе подросткового стендапа. В постановке звучат так называемые «детские вопросы», ставящие взрослых в тупик. // фото: Юлии Утышевой