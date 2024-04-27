27 апреля 2024, 14:16
Младшеклассник ударил сестру ножом в грудь и отправил в реанимацию
Школьник поссорился с 15-летней сестренкой и напал на нее с ножом
Ссора 8-летнего брата с 15-сестрой в Назрани закончилась трагически: девочку-подростка поместили в реанимацию. Брат ударил ее ножом в грудь, сообщили в СУ СКР Ингушетии.
Инцидент случился днем 26 апреля в квартире одного из домов на Московской улице. У девочки ножевое ранение грудной клетки. Она сейчас находится в реанимации местной больницы.
Следователи проводят проверку по факту ЧП. По ее результатам примут процессуальное решение. // фото: freepik.com