Младшеклассник ударил сестру ножом в грудь и отправил в реанимацию

Ссора 8-летнего брата с 15-сестрой в Назрани закончилась трагически: девочку-подростка поместили в реанимацию. Брат ударил ее ножом в грудь, сообщили в СУ СКР Ингушетии.

Инцидент случился днем 26 апреля в квартире одного из домов на Московской улице. У девочки ножевое ранение грудной клетки. Она сейчас находится в реанимации местной больницы.

Следователи проводят проверку по факту ЧП. По ее результатам примут процессуальное решение. // фото: freepik.com