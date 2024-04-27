Водителя мотоцикла отстранили от управления в Петрозаводске

Вечером 26 апреля сотрудники ГИБДД Петрозаводска остановили 18-летнего юношу, который передвигался на эндуро-мотоцикле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Водительских прав молодой человек не имел. В отношении него был составлен административный протокол, юноше грозит штраф в размере 5-15 тысяч рублей. Транспортное средство было отправлено на специализированную стоянку.

В ГИБДД напомнили любителям двухколесной мототехники, что ездить по дорогам общего пользования на питбайках, кроссовых и эндуро-мотоциклах запрещено. Спортивная техника предназначена для использования только за пределами дорог, на оборудованных площадках и трассах. // Фото Госавтоинспекции Петрозаводска