Миллионам россиян повысят пенсию в апреле

Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб, ее слова приводит «Лента.ру».

Как отметила парламентарий, индексация социальных пенсий составит 6,8 процента. Это коснется 4,3 миллиона россиян.

«Социальные пенсии в основном делятся по категориям: на пенсии по старости, по инвалидности и по потере кормильца. Социальные пенсии по старости назначаются на пять лет позже установленного возраста для получателей страховых пенсий. Как правило, для людей, которые не смогли сформировать необходимые и достаточные индивидуальные пенсионные коэффициенты и выработать страховой стаж», - отметила Бессараб.

Ранее сообщалось о том, что продавца избили в торговом центре в Петрозаводске.