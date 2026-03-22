Теплый солнечный день ожидается в понедельник в Карелии

Завтра, 23 марта, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +2,+4°С, днем +8,+10°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +4,-1°С, местами до -3°С, днем +3,+8°С, местами до +11°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +1+3, облачно.

В Сегеже +1+7, облачно.

В Сортавале 0+5, малооблачно.

Ожидается слабая геомагнитная буря.