22 марта 2026, 14:40
Общество

Дефицит сжиженного газа образовался в районе Карелии

Жители Лоухского района страдают без газа и вынуждены пользоваться электроплитками
Газовый баллон
Фото: freepik

В нашу редакцию обратилась жительница поселка Лоухи. Елена Михайловна рассказала, что с начала нового года в Лоухском районе перебои с поставками сжиженного газа. 

"Сейчас на нашем газовом участке газа нет совсем. Когда будет, мастер не может сказать. Вынуждены пользоваться электроплитками", 

- сообщила Елена Михайловна.

Сразу после Нового года жители поселка Лоухи полтора месяца ждали поставок газа. Потом мастер газового участка сообщил, что заказали большую партию - четыреста баллонов. Но в район пришло только двести. 

Кто успел, тот получил свой газовый баллон. Остальные в ожидании и в недоумении - почему в Карелии нет в достаточном количестве такого важного сырья.

Метки: 
Лоухский район
газ
дефицит
новости Карелии