Квартира загорелась в двухэтажном доме в Карелии

В субботу в 16:53 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в двухэтажном жилом доме в поселке Салми. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

На место выехали две единицы техники и семеро специалистов. Выяснилось, что возгорание произошло в одной из квартир. Горели постельные принадлежности. Совместными усилиями пожарные быстро справились с огнем.

Ранее сообщалось о том, что человек травмирован на пожаре в гараже в Костомукше.