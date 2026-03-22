22 марта 2026, 14:09
Квартира загорелась в двухэтажном доме в Карелии

В поселке Салми пожарные боролись с возгоранием в жилом доме
В субботу в 16:53 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в двухэтажном жилом доме в поселке Салми. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

На место выехали две единицы техники и семеро специалистов. Выяснилось, что возгорание произошло в одной из квартир. Горели постельные принадлежности. Совместными усилиями пожарные быстро справились с огнем.

Ранее сообщалось о том, что человек травмирован на пожаре в гараже в Костомукше.

