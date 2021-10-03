03 октября 2021, 17:03
Россия

Медик перечислила опасные для людей старше 45 продукты

Людям в возрасте стоит исключить из рациона ряд продуктов, способствующих развитию заболеваний

Употребление некоторых продуктов может поспособствовать развитию в организме взрослых людей ряда болезней. Нежелательную после 45 лет еду назвала диетолог Анна Петрова, ее слова приводит «Вечерняя Москва».

По мнению специалиста, в первую очередь, речь идет о простых углеводах, которые могут способствовать развитию атеросклероза, сахарного диабета, инсульта, ишемической болезни сердца или болезни Альцгеймера. К ним, в частности, относятся шоколад, конфеты и другие кондитерские изделия.

Если очень хочется сладкого, Петрова предлагает есть финики, чернослив, бананы, яблоки или использовать темный шоколад с большим содержанием какао.

«У людей, которые переедают сладости, помимо риска заполучить упомянутые болезни еще и образовывается так называемое "сахарное лицо"», - отметила врач и пояснила, что его признаками являются тусклый цвет, пигментация, красные пятна и отеки. Фото pixabay.com/Free-Photos

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Продукты
диетолог
Анна Петрова
шоколад
конфеты
финики
сладкое
здоровье