Врач назвала опасность чрезмерного употребления яблок

Чрезмерное употребление яблок может вызвать проблемы со здоровьем у людей с повышенной кислотностью. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина, ее слова приводит RT.

Эксперт подчеркнула, что в свежих яблоках содержится много кислот, ускоряющих метаболизм. Поэтому натощак этот продукт употреблять не стоит.

«У кого есть повреждения желудочно-кишечного тракта, яблоки нужно есть с осторожностью, а некоторым вообще не есть - или только в запеченном виде», - заявила врач. Диетолог добавила, что очень сладкие яблоки надо есть с осторожностью диабетикам с некомпенсированным диабетом (высоким уровнем глюкозы в крови), так как они содержат сахарозу.

При этом Соломатина указала, что яблоки - низкокалорийный и полезный продукт, который содержит много витаминов, клетчатку, выводящую излишки холестерина и эндотоксина. Кроме того, их можно замораживать, чтобы сохранить большое количество витаминов, микро- и макроэлементов. Еще одним хорошим способом обработки она назвала сушку. Фото pixabay.com/castleguard