Магазин приложений Google Play заблокировали в России

Магазин приложений Google Play стал недоступен россиянам после того, как по требованию Роскомнадзора заблокировали новостной агрегатор Google Новости. Такие данные приводи платформа Globalcheck.

При этом о блокировке магазина приложений Роскомнадзор не сообщал. Но он стал полностью недоступен на территории РФ. Впрочем, у некоторых пользователей Google Play загружается, но очень медленно. Кроме того, значительно возросло количество жалоб на работу Play Маркета.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сервис News.Google. Причиной стало обеспечение доступа к «содержащим недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине» материалам. // Фото: www.shutterstock.com