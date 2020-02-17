Лайфхак для водителей: ГИБДД Карелии опубликовала полезную шпаргалку

Карельские водители уже успели ощутить на себе удар стихии. Так, накануне вечером из-за непогоды в ДТП попал автобус с пассажирами. Ранее метеорологи предупреждали, что в понедельник ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами до 15-20 м/с. В Петрозаводске ветер сегодня также не утихает.



ГИБДД рассказала, что сильный ветер может спровоцировать дорожную аварию - сместить, развернуть и опрокинуть автомобиль. В дорожном ведомстве сообщили, что сильными порывами ветра кузов/прицеп автомобиля может приподнять, ухудшив сцепление колес с дорожным покрытием. Но на меньшей скорости ветровым потоком автомобиль тяжелее отклонить от курса движения. Также опасно во время ветра парковать автомобиль рядом с деревьями, с рекламными и прочими конструкциями.



Водителям нужно осторожно нужно двигаться при обгоне и рядом с грузовыми автомобилями и автобусами, так как при порывах бокового ветра автомобиль может быть неустойчив на дороге и отклониться от траектории движения. Во время ветра водителю нужно крепко удерживать руль, с осторожностью выезжать на открытие участки дороги, где возможны неожиданные порывы ветра.Не стоит забывать и о безопасной дистанции.

«Аэродинамическое сопротивление воздуха при размещенном на крыше грузом, так же ветреную погоду может повлиять на неустойчивость машины на дороге»,

- предупреждает ГИБДД. Водителям опасно приближаться к автомобилям с открытым грузом, так как во время сильного ветра могут не выдержать нагрузки лебедки и тросы, удерживающие груз.

Фото: portamur.ru