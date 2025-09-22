Крупный хищник держит в страхе жителей села в Карелии

Жители села Видлица бьют тревогу из-за медведя, который уже не первый день свободно ходит по населенному пункту. Об этом сообщается в паблике «Подслушано в Видлице».

Как рассказывают люди, хищник впервые появился в их селе в начале августа. Он ходит прямо по участкам, гуляет по огородам и разрывает муравейники. С приходом осени заходы медведя в населенный пункт только частились - зверь оставляет обильные признаки своего присутствия на участках.

Отмечается, что еще 14 сентября жители села звонили в МЧС с сигналом о хищнике. Однако ни о каких предпринятых действиям людям не сообщали.

Ранее жители Карелии рассказали о жуткой встрече с огромным лосем во время сбора ягод.