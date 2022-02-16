Крупную аварию на водопроводе в Суоярви ликвидировали

Водоснабжение в Суоярви восстановили вечером в среду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Карелии. Аварийно-восстановительные работы на трубопроводе холодного водоснабжения завершили в 20:20.

Напомним, утром 16 февраля часть Суоярви отключили от холодной воды из-за аварии на сетях. Без воды остались 115 домов, детский сад, школа и три котельные.

Специалисты обнаружили проблемное место, пригнали технику и приступили к работам. В районной администрации сообщали, что устранять аварию будут ориентировочно до 15:00. Воду обещали дать на один час, а затем отключить снова, чтобы устранить прорыв на водопроводе в районе улицы Ленина. Жителей просили запастись водой. Также в городе был организован подвоз воды. По факту утреннего ЧП прокуратура организовала проверку. (фото vk.com)