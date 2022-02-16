Наркоторговец из Москвы едва не сжег заживо девушку в Петрозаводске

21-летнего жителя Москвы собрались судить в Петрозаводске. Его обвиняют в серьезных преступлениях, среди которых – покушение на убийство, вымогательство и повреждение чужого имущества. Дело рассмотрит Петрозаводский городской суд, рассказали в прокуратуре.

События происходили весной прошлого года. Как предполагают следователи, девушка взяла у него и его знакомого наркотики, но деньги не заплатила. Молодой человек из мести решил ее убить. Он выпил перед тем как идти на преступление, изготовил бутылку с зажигательной смесью и ночью пришел к деревянному дому, где жила девушка. Следователи считают, что москвич поджег фитиль, бросил бутылку в сторону окна своей жертвы, но промахнулся и попал в соседнюю квартиру. Женщина быстро справилась с пламенем, но огонь успел повредить вещи. Ущерб превысил 16 тысяч рублей.

В последующие дни парень не отставал от девушки, угрожал и требовал, чтобы она заплатила 4000 рублей за наркотики. Молодой человек отправлял ей сообщения с угрозами. В конце концов москвич стал фигурантом уголовного дела. (фото pixabay.com, PublicDomainPictures)