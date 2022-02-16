В Сегеже мужчина напал на приятеля с ножом

В следственном отделе по городу Сегежа расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по статье 105 УК РФ. 48 – летний мужчина обвиняется в убийстве своего приятеля.

14 февраля, между мужчинами вспыхнул конфликт. Обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, решил, что веским аргументом его правоты в споре станет холодное оружие. Он нанес знакомому удар ножом, от которого потерпевший скончался на месте.

Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, нападавший заключен под стражу. По делу проводятся следственные действия. Фото: karelia.sledcom.ru