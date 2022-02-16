Виновников коммунальной аварии в Суоярви ищет прокуратура

Авария на водопроводе в Суоярви 16 февраля оставила без воды жителей 115 домов, детский садик и школу, три котельные. Проверку по факту этого ЧП организовала прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Сейчас в городе идут аварийно-восстановительные работы, их ход прокуратура взяла на контроль. Котельные работают в штатном режиме, они заранее запаслись водой.

В ходе проверки надзорное ведомство установит причины и условия, повлекшие негативные последствия для жителей Суоярви. По итогам надзорных мероприятий решат вопрос об основаниях для принятия мер прокурорского реагирования. // Фото: Biswa1992/pixabay.com