Более 100 домов, школа, детсад и котельные в Суоярви остались без воды

В результате коммунальной аварии в среду множество жителей Суоярви осталось без воды. Ее отключили в 8:50, сообщили в МЧС Карелии.

Водоснабжения лишились жители 115 домов – это 460 человек, в том числе 175 детей. Кроме того, воды нет в школе, детском саду и трех котельных. В котельных есть запас воды, поэтому они работают.

Причиной отключения стал прорыв на водопроводе диаметром 100 миллиметров. Место прорыва уже определили. К аварийно-восстановительным работам привлекли бригаду ООО «Гидроресурс».

Доставку питьевой воды населению осуществляют с помощью из поселка Поросозеро и Петрозаводска. // Фото: RonPorter/pixabay.com