Ковчег со святыней доставят в Петрозаводск

Из Санкт-Петербурга в Петрозаводск доставят частицу пояса Пресвятой Богородицы с мощами ее родителей – святых Иоакима и Анны. Святыня будет находиться в карельской столице с 15 по 17 августа. Об этом сообщил в соцсети священник Константин Савандер.

15 августа в 9:00 – святыню доставят в храм на Ключевой. 16 августа в 8:30 святыня будет находиться в храме Пантелеимона на Древлянке, а 17 августа в 8.30 святыня прибудет в Александро-Невский собор. У святыни будут проходить молебны. Как рассказал Савандер, в 16:00 при храмах будет проходить миссионерская программа, на которой с лекторами обсудят вопросы создания семьи, смысла жизни и современные вызовы.

Пояс Пресвятой Богородицы – одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. По преданию она сплела его из верблюжьей шерсти и носила до смерти. Наследниками двух вдовиц, получивших пояс от Богородицы, святыня передавалась из поколения в поколение, а с IV века находилась в Константинополе. В X столетии пояс был разделен на части. Одна из них хранится на Афоне. В 2011 году пояс был привезен в Россию. В 2011 году к 200-летию Казанского кафедрального собора частица пояса была передана в Санкт-Петербург. © «Петрозаводск говорит»