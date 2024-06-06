Кот и кошка помогали рабочим выполнять госзаказ на заводе Карелии

Заводу «Авангард» исполнилось в 2004 году 65 лет. То есть спустя двадцать лет, мы можем поздравить завод с очередным юбилеем – 85-летием! В 1939 году, в год своего основания, это был всего лишь испытательный полигон для минных и торпедных установок. Только начиная с 1947 года на предприятии стали выпускать именно суда.

Первое судно, построенное на «Авангарде», это малый рыболовный бот. Затем на протяжении приблизительно десяти лет производство наращивалось, и завод приступил к строительству средних рыболовных судов, яхт, катеров и лодок. А ближе к шестидесятым на предприятии начали строить минные тральщики.

В 90-е годы завод переживал не лучшие свои времена. Экономические кризисы, отсутствие государственных заказов. Пришлось сотрудничать с железной дорогой, другими крупными предприятиями, работать для них. Но времена менялись, и к середине нулевых «Авангард» вновь оброс важными государственными заказами. Ровно 20 лет назад там строили катер для флагманского судна Президента страны. А также ремонтировали минные тральщики Балтийского и Северного флота.

«Сегодня у нас работает 450 человек, - сообщил директор по общим вопросам завода Александр Лавриненко. – У нас мобильный коллектив. Также мы привлекли много специалистов со стороны. Мы можем укреплять кадровый потенциал и наращивать с его помощью производство».

За 11 лет до этого на «Авангарде» был построен минный тральщик, который в дни юбилея снова оказался в родном доке на ремонте. Он прибыл сюда в ноябре 2003 года из Балтийского моря. Судно было оснащено гидроакустической станцией для поиска мин, двумя пушками, современным оборудованием. В его команде было 36 человек. Алексей Андреев рассказал: «В море я старший радиометрист, штурманский, вон там антенны торчат – это все в моем ведении. А сейчас стоим на ремонте, помогаем рабочим. И сами кое-что ремонтируем тут».

Любимцы экипажа – кошка Фрося и кот по кличке Рыжий. Когда Фросю принесли на судно, она напоминала маленькую пушистую варежку. Кот Рыжий отличался ленью. Но главное, как говорили моряки – у обоих животных рыжеватый окрас, а это приносит удачу в море. Таких тральщиков на заводе построено было уже шестьдесят. Они считались гордостью российского флота. Так что название нашего завода знали и по-прежнему знают все, кто так или иначе связан с кораблями.

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Все было подготовлено к первому в том сезоне плаванию у юных моряков. Первое в 2004 году морское путешествие должно было пройти по местам боевых действий времен Великой Отечественной войны. Открытие навигации в Детском морском центре прошло торжественно, с приглашением гостей и журналистов.

Для Детского морского центра (раньше название было КЮМ, клуб юных моряков) это был юбилейный год. У него было имя – «Норд-Вест». Его открыли в Петрозаводске ровно за 25 лет до этого, то есть сегодня мы можем всех поздравить уже с 45-летием! Через 7 лет, в 1979 году он стал республиканским. На тот момент в клубе было 1250 воспитанников и 7 судов. Филиалы были открыты по всей Карелии.

«Наши ребята за эти годы добились очень многого, - заявил директор ДМЦ Анатолий Никитин. – Наши воспитанники побывали в кругосветных плаваниях на польской баркентине, на «Крузенштерне», проходили практику в океанских плаваниях».

Будущий моряк Евгений рассказал, как оказался в ДМЦ: «Вначале из интереса просто решил посмотреть. Ну а потом уже понравилось, решил заняться морским делом». Были в центре и девушки. Одна из них, Наталья, тоже поделилась своими мыслями: «Мне нравятся различные занятия, которые тут проводят. Все очень интересно. И проводятся в доступной, легкой форме».

По словам руководства ДМЦ, интерес к морскому делу у молодежи рос. При школах города почти каждый год открывались морские классы, и большинство выпускников оставались верны флоту. Через некоторое время воспитанники собирались отправиться в свое первое в той навигации плавание. Его решено было посвятить 60-летию освобождения Карелии.

Юные артисты вернулись из Финляндии с победой. Ученики школы №34 представляли на международном фестивале «Живые истории» свой спектакль, и он был признан лучшим.

Мы уже рассказывали о том, как ребята готовили спектакль «Атлантида». Четыре страны – Финляндия, Норвегия, Швеция и Россия – подготовили свои «Живые истории». Каждая – на родном языке. Спектакли на сцене шли с переводом. А вот все остальное время в течение недели ребятам пришлось общаться со сверстниками на английском языке. «Есть, что совершенствовать, но все не так плачевно!» - сообщила об этом опыте Настя.

Ребята работали над пьесой в течение года: писали ее, готовили кукол, делали декорации. Сначала два раза в неделю, а потом и чаще, собирались на репетиции. В школе пропадали до позднего вечера.

«Я очень подружилась с ребятами. Теперь я очень хорошо их знаю. Просто не смогу без них работать, поодиночке», - рассказала Юля. Ее мама Наталья поддержала дочь: «Юля стала более ответственна, более исполнительна. Более жизнерадостна. Потому что она влюблена в этот проект, влюблена в руководителя проекта».

Готовить спектакль помогали ребятам профессионалы: художники, декораторы, кукловоды. Сценическое искусство преподавал Николай Прокопец, он работал редактором художественного вещания на телеканале «Ника Плюс». А его супруга Татьяна Валентиновна помогала ребятам писать пьесу: «Сначала браться за создание пьесы было, честно говоря, немножко страшно. Но помогла буйная фантазия детей, которые предлагали массу всяких идей».

Год труда не прошел даром. На фестивале не было, как таковых, победителей или проигравших. Основная задача – обмен опытом. Но из десяти возможных баллов наши ребята получили все десять. Оценили работу и зрители. «Когда мы выступили, все люди хлопали, стучали ногами и кричали «браво». И были в восторге», - рассказал Игорь. После летних каникул спектакль «Атлантида» ребята обещали показать и в Петрозаводске. Фестиваль «Живые истории» провели в Финляндии впервые, и по планам организаторов он должен пройти во всех четырех странах-участницах.

Таким было 6 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.

// фото unsplash.com/ Ashley Anthony