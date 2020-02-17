Компанию в Карелии оштрафовали на 250 тысяч за вывоз леса в Финляндию

Сотрудники погрануправления ФСБ по РК выявили на территории Костомукшского городского округа фирму, которая с нарушением закона транспортирует древесину из России в Финляндию.

По сообщению управления, представители ООО «Карелиан Вуд Кампани» осуществляли транспортировку стратегически важного ресурса без сопроводительных документов.

Мировой суд признал юридическое лицо виновным в административном правонарушении. Фирме был назначен штраф в размере 250 тысяч рублей. Решение суда вступило в силу.