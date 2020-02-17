Плотник проведет больше года в колонии за кражу 54 тысяч рублей

В Карелии 43-летнего жителя Муезерского района осудили за кражу. Мужчина занимался ремонтом частного дома в Лоухском районе. Работник, имеющий квалификацию плотника, выпил и решил присвоить себе деньги, которые владелец дома отложил на строительные материалы. Деньги хранились в сарае. В итоге злоумышленник похитил 54 тысячи рублей и покинул район.



Подозреваемого объявили в розыск и задержали на территории Костомукши. До решения суда ранее имевший с законом проблемы мужчина был арестован.

По сообщению прокуратуры, суд назначил рецидивисту наказание в виде 1 года 10 месяцев колонии строгого режима. Также его обязали возместить причиненный ущерб.