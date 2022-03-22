Карельский парламентарий поддержал автора YouTube-канала из Латвии

В Карелии отреагировали на арест русскоязычного блогера Кирилла Федорова в Риге. О его задержании стало известно накануне. 31-летний гражданин Латвии Кирилл Федоров известен своими пророссийскими взглядами, и, как предполагают латвийские издания, его арест связан с поддержкой действий России на Украине.

- Поддержка русскоговорящих и пророссийских блогеров становится для нас важнейшей задачей. Мы обязаны направить все возможности российского государства для юридической и социальной поддержки граждан Евросоюза, которые подвергаются социальной и расовой дискриминации,

– говорит депутат законодательного Собрания Карелии Леонид Лиминчук.

Как пишет латвийское интернет-издание DELPHI, Кирилл Федоров является одним из самых популярных латвийских YouTube-блогеров. Его канал «История оружия» насчитывает более полумиллиона подписчиков, а связанный с интернет-проектами Федорова ТГ-канал «Война История Оружие» – более 600 тысяч. Блогер регулярно освещал ход спецоперации на Украине, публиковал разборы боевых эпизодов, в которых давал высокую оценку действиям российских Вооруженных сил. Каждое видео, размещенное в последнее время, набирало более миллиона просмотров.

- С самого начала военной операции ему начали поступать регулярные угрозы и предложения сменить направленность его роликов на антироссийскую,

– сообщает РЕН ТВ.

Осознавая ухудшающуюся ситуацию, Кирилл решил уехать из страны, но не успел: 17 марта его задержали органы безопасности. Блогера не выпустили через положенные 48 часов, а его родственникам и адвокату запретили общаться с российской прессой.

Получить официальные комментарии полиции или Службы государственной безопасности Латвии журналисты не смогли, подтверждает DELPHI. А ТГ-канал «Война История Оружие» сообщает, что блогеру инкриминируется нарушение латвийского уголовного законодательства по статьям: 78. «Разжигание национальной, этнической и расовой ненависти» и ст. 74. «Оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступления против мира, а также военного преступления».

Авторы канала призвали отпустить Кирилла Федорова и снять с него все обвинения. «Также мы убедительно просим МИД и лично Марию Захарову отреагировать на произошедшее. Русские своих не бросают! Мы верим в это!» – говорится в обращении.

Леонид Лиминчук считает, что подобные ситуации могут рассматриваться как повод для персональных санкций в отношении чиновников.

- Мы обязаны инициировать судебные процессы в таких случаях против чиновников таких стран для законного применения персональных санкций политического и экономического характера, – говорит он. – Все лица, которые попадают под незаконный прессинг властей своих стран, должны иметь право получения российского гражданства в упрощенном режиме.

На популярной интернет-платформе сегодня появилась петиция с требованием предоставить Кириллу Федорову политическое убежище в России и дать ему российское гражданство. Меньше чем за сутки ее подписали более 20 тысяч человек. // Фото: «История оружия»/ YouTube, Леонид Лиминчук/ВКонтакте