Карельский боксер выступит на мировом первенстве

Карельский боксер, мастер спорта Константин Опольский стал участником 58-го Чемпионата мира по боксу среди военнослужащих. Наш атлет вошел в сборную команду страны. Константин Опольский будет выступать в весовой категории 60 кг.

Как сообщает Министерство образования и спорта, чемпионат пройдет с 18 по 25 сентября в Москве. В преддверии турнира спортсмены были на двухнедельных тренировочных сборах, после которых и был окончательно сформирован состав команды страны.

Константин Опольский регулярно выступает на крупных турнирах. В мае он стал чемпионом страны, год назад победил на всероссийских соревнованиях класса «А».