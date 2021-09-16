Гимнастки из Карелии взяли медаль всероссийских соревнований

В городе Раменское Московской области прошел всероссийский турнир по художественной гимнастике «Твой первый рекорд». Команда из Петрозаводска вернулась с соревнований с серебром, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Девушки из карельской столицы представили новую программу и выдержали серьезную конкуренцию. В итоге команда «Жемчужинки», за которую выступали Елизавета Высочкина, Софья Рышкевич, Татьяна Конькова, Александра Калашникова, Анастасия Лукина, стала серебряным призером турнира.

Среди команд в групповых упражнениях по программе 1 разряда 2009-2010 годов рождения шестерку лидеров замкнула карельская команда «Феерия». В составе команды: Евгения Самсонова, Арина Демидова, Ольга Ушакова, Мария Тимофеева, Ульяна Рахкоева и Лилия Лопатюк. Фото источника